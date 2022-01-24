Кито, 24 января, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Комитет по чрезвычайным ситуациям Кито соберется в столице Эквадора, чтобы оценить эпидемиологическую ситуацию в Кито, одном из городов, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса в стране. Об этом пишет Prensa Latina.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Встреча была созвана мэром столицы Сантьяго Гуардерасом с целью принятия новых мер, учитывая, что всего за одну неделю комитет изменил протокол безопасности с «красного» на «жёлтый», что сделало его часть более гибкой.

«После того, как Национальный комитет чрезвычайных ситуаций сообщил о новой эпидемиологической ситуации в Кито, я созвал заседание столичного комитета в этот понедельник, 24 января, для принятия решений», — написал Гуардерас в своём аккаунте в Twitter.