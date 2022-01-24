Москва, , 15:16 — REGNUM Ситуацию на российской бирже не следует оценивать в отрыве от остального мира, а все мировые рынки находятся сейчас на стадии глубокого пессимизма. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 24 января журналистам.

Дмитрий Песков Kremlin.ru

Комментируя рост курсов доллара и евро, а также снижение биржевых индексов, Песков отметил, что все рынки не могут не реагировать на атмосферу в мире. Вместе с тем периоды падения всегда сменяются периодами более или менее стремительного роста.

«Все рынки сейчас находятся, скажем так, на стадии глубокого пессимизма», — сказал пре-секретарь российского лидера.

Напряжённость на мировых рынках в меньшей степени влияет на российских граждан. При этом чем раньше оппоненты Москвы прекратят провокационные и истеричные действия, тем раньше снизится пессимистический настрой рынков, добавил Песков.

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