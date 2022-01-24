Рим, 24 января, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Сбор бюллетеней и подсчет голосов в первом туре выборов президента Италии продлится около шести часов, сообщили в пресс-службе национального парламента в понедельник, 24 января.

Италия

Будет установлено три урны для голосования. Депутаты, сенаторы и предстаивтели местных властей в процессе голосования не должны контактировать между собой во избежание заражений.

Президента Италии выбирают депутаты и сенаторы, а также руководители регионов (всего 1009 человек). Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в феврале 2022 года. Он не намерен идти на второй срок. Первый тур выборов проходит 24 января.