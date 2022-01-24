Москва, 24 января 2022, 15:09 — REGNUM В России сегодня, 24 января, свыше 23 тыс. школ провели единый урок о безопасности в сети, в котором ученикам рассказали о цифровой гигиене. Об этом заявила директор «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты (ОП) РФ Екатерина Мизулина.
По ее словам, дважды этот урок был всероссийским. Также в 2019 году «Лига безопасного интернета» провела в 10 регионах акцию «Месяц безопасного интернета», в ходе которой уроки проходили во всех школах регионов, а также проходили конкурсы по теме безопасности в сети.
Член ОП считает, что такие уроки должны преподаваться в школах в рамках внеклассной работы постоянно, но для этого нужно, в первую очередь, обучить педагогов.