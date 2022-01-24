Москва, 24 января, 2022, 15:09 — ИА Регнум. В России сегодня, 24 января, свыше 23 тыс. школ провели единый урок о безопасности в сети, в котором ученикам рассказали о цифровой гигиене. Об этом заявила директор «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты (ОП) РФ Екатерина Мизулина.

Mike MacKenzie Интернет

«На текущий момент к трансляции подключилось примерно 23 тыс. школ. Многие из них подключаются во внеклассное время, кроме того, регионы Дальнего Востока увидят урок в другие дни на этой неделе. Так что общий охват урока пока оценивать преждевременно», — сказала она.

По ее словам, дважды этот урок был всероссийским. Также в 2019 году «Лига безопасного интернета» провела в 10 регионах акцию «Месяц безопасного интернета», в ходе которой уроки проходили во всех школах регионов, а также проходили конкурсы по теме безопасности в сети.

«Сегодня в завершении урока мы объявили конкурс на лучшее школьное сочинение по безопасности в интернете», — добавила Мизулина.

Член ОП считает, что такие уроки должны преподаваться в школах в рамках внеклассной работы постоянно, но для этого нужно, в первую очередь, обучить педагогов.