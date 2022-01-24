24 января 2022 | Время чтения 5 мин

Жители Алтайского края недоумевают: как регион с самыми низкими доходами, но большими проблемами в медицине, ЖКХ и образовании не смог потратить миллиарды рублей, выделенных государством?

Светлана Шаповалова, , 15:59 — REGNUM В Алтайском крае весьма активно обсуждают известие о том, что по итогам 2021 года власти региона не смогли освоить почти 6 млрд рублей, предназначавшихся для сферы ЖКХ, образования и здравоохранения. Как пишет 24 января ИА «Банкфакс», из данных, опубликованных на сайте регионального минфина, за 2021 год в краевой бюджет должно было поступить всего 139,8 млрд рублей. По факту сумма оказалась куда крупнее: 150,85 млрд рублей — на 12% больше, чем в прошлом году. Это произошло из-за отклонения от плановых показателей в сторону увеличения как по собственным доходам (с 65,6 млрд рублей до 73,56 млрд рублей), так и по поступлениям из федеральной казны (с 72,65 млрд рублей до 75,5 млрд рублей).

Виктор Дюбрей. Деньги в бочках. 1897

«Самые большие проблемы с освоением средств у чиновников возникли по самым крупным статьям. Так, на образование планировали потратить 36,6 млрд рублей, а на деле вышло лишь 34,2 млрд рублей.

На сферу здравоохранения хотели пустить 20,1 млрд рублей, а вышло только 17,9 млрд рублей. Траты на социальную политику по плану должны были составить 48,15 млрд рублей, но на деле этот показатель оказался равен только 46,02 млрд рублей.

На национальную экономику планировалось пустить 25,95 млрд рублей, но потратили в этой области лишь 23,9 млрд рублей.

Интересно, что приблизительно такой же разброс между плановыми и реальными показателями фиксируется и в сфере ЖКХ, хотя траты там должны были быть в разы меньше: 7,9 млрд рублей по плану против 6,5 млрд рублей на деле», — информирует агентство.

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Информация вызвала волну негодования в комментариях.

«Они даже лежащие перед ними деньги с умом потратить не могут», — пишет В.

«В школах учебников нет, детям на пальцах объясняют предмет, а минобр не может деньги освоить», — недоумевает гость.

«Граждане-писатели, вы реально бараны или прикидываетесь? Вы о Федеральном законе «О закупках для государственных или муниципальных нужд» слышали? Порядок заключения муниципальных или государственных контрактов представляете? А что такое проектно-сметная документация и её согласование с кучей всяких вышестоящих инстанций?

А невозможность исполнения контракта, заключенного по одной цене, притом что произошло двукратное увеличение стоимости материалов, работ, услуг, а по действующему законодательству более чем на 10% увеличивать стоимость заключенных контрактов нельзя. По объявленным аукционам в 2021 году на заключение контрактов на строительство, капитальный ремонт в большинстве случаев не было вообще никого желающих.

Так что вы, граждане шибко умные, приходите и попробуйте сделать лучше тупых чиновников. А так получается, брешете, как псы на привязи, ничего не зная и не умея в своей жизни», — возмутился «чиновник».

"Так кто ж вас заставляет страдать, сердешных? Не можете — освободите место. Вы зарплаты получаете за то, что вам все и всё не дают работать? Идите снег кидать, мыть полы, почтальонов не хватает, строителей. Надо работать, а не ныть. И ответь, убогий чиновник или их *ополиз, что ты знаешь и умеешь, кроме того, что вечно обещаешь, брешешь, как пёс на привязи, и мошенничаешь?

Вы углём не смогли обеспечить край, воруете у сирот жильё, медицину просто уничтожили, у вас дети в Сибири в школу и за 20, и за 30 км зимой тащатся. Радетели, блин. Да по вам тюрьмы плачут, а по некоторым столбы фонарные», — отвечает с иронией «чиновнику» анонимный читатель.

«Люди мрут, детям эсэмэсками собираем, а оказывается, деньги есть, но нет сил потратить на людей. Раз не чиновникам, то никому!» — замечает другой участник дискуссии.

«На сферу здравоохранения хотели пустить 20,1 млрд рублей, а вышло только 17,9 млрд рублей. И после этого министр Попов на своем месте?» — замечает 11.

«С такими показателями правительство АК должно добровольно уйти в отставку всем колхозом», — замечает Злюка.

Правительство Алтайского края Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«Бездарное правительство!» — поддерживает Елена.

Информация не осталась незамеченной местным телеграм-каналом «Алтайские крайности»:

"Как пишет «Банкфакс» со ссылкой на краевой минфин, Алтайский край закончил 2021 год, не потратив аж 12 миллиардов рублей. Причем 6 из них — на медицину, ЖКХ и образование. То есть те самые статьи расходов, которые вызывают основное народное недовольство. Это жирный автогол со стороны профильных краевых ведомств. На что потратить деньги — есть всегда.

Просто часто нужно заморачиваться, например проводить торги/конкурсы, искать подрядчиков или просто выявлять проблемные места. И разумеется, не всегда государственным рублем можно просто так взять и распорядиться. Но все же: почему, например, остались средства «на медицину»?

У нас же вроде как пандемия и нехватка всего и вся! ЖКХ? См. ситуация с углем осенью. Образование? См. «оптимизация» и всевозможные школьные истории — от ремонта до нехватки сотрудников. Чем это все объясняется? Ну, кроме рукожопства чиновников. Или этого объяснения достаточно?«

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2021 года глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям не затягивать расследование уголовных дел против недобросовестных чиновников, по вине которых сироты не получили положенного жилья.

Деньги на квартиры для детей-сирот ежегодно выделяются из федеральной казны. В 2020 году в Алтайском крае из всех бюджетов на эти цели было выделено 1,211 млрд рублей. Но из 757 сирот-очередников 2020 года жилье получили только 247. Чиновники провалили программу и сумели освоить только 384 млн рублей. В соседней Новосибирской области за этот же период сиротам выделили 323 квартиры при субвенциях в 515,2 млн руб.

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