Москва, 24 января 2022, 15:08 — REGNUM Налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) будут облагаться доходы российских граждна с суммы меньше 1 млн руб., если вычет на 1 января будет 42 тыс. 500 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семёнова.
Как сообщало ИА REGNUM, налог, который ввели на доходы с депозитов россиян на вклады свыше одного млн руб, по итогам 2021 года частично распространится и на держателей сбережений с гораздо меньшей суммой.
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