Москва, , 15:08 — REGNUM Налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) будут облагаться доходы российских граждна с суммы меньше 1 млн руб., если вычет на 1 января будет 42 тыс. 500 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семёнова.

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«Если вклад, например 1 млн руб. будет в банке под 5,5%, то физическое лицо получит доход в размере 55 тыс. руб, и разница составит 12.5 тыс. руб. и с этой суммы НДФЛ будет равен 1625 руб.

Под этот налог попадут российские граждане с меньшим вкладом 1 млн руб, но с большей ставкой, предоставленной банками, чем 4.25%», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, налог, который ввели на доходы с депозитов россиян на вклады свыше одного млн руб, по итогам 2021 года частично распространится и на держателей сбережений с гораздо меньшей суммой.

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