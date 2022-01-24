, 15:08 — REGNUM В пяти регионах Италии с понедельника, 24 января, введен режим «оранжевой зоны» и дополнительные антикоронавирусные ограничения.

Речь идет о Сицилии, Абруццо, Пьемонте (Турин), Валь Д'Аоста и Фриули Венеции Джулии (Триест).

Новые ограничения, в том числе на перемещения и посещения магазинов, коснутся только тех, у кого нет антикоронавирусного «супер-сертификата», то есть граждан, которые не прививались и не болели коронавирусом.

По данным на 23 января, в Италии умерли 143 523 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 227 (днем ранее — на 333). Число подтвержденных носителей выросло на 138 860 (днем ранее — на 171 263). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 9 923 678 — более 16% населения страны. В настоящее время заражены 2 734 906 человек (на 10 957 больше, чем днем ранее), что является «рекордом» за всё время эпидемии. Две прививки от коронавируса сделали 47,3 миллиона человек (более 78,6% граждан страны).