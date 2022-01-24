Турин, Италия, 24 января, 2022, 15:08 — ИА Регнум. В пяти регионах Италии с понедельника, 24 января, введен режим «оранжевой зоны» и дополнительные антикоронавирусные ограничения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Речь идет о Сицилии, Абруццо, Пьемонте (Турин), Валь Д'Аоста и Фриули Венеции Джулии (Триест).

Новые ограничения, в том числе на перемещения и посещения магазинов, коснутся только тех, у кого нет антикоронавирусного «супер-сертификата», то есть граждан, которые не прививались и не болели коронавирусом.

По данным на23 января, в Италии умерли143 523человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на227(днем ранее — на333). Число подтвержденных носителей выросло на138 860(днем ранее — на171 263). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет9 923 678 — более 16% населения страны. В настоящее время заражены2 734 906человек (на10 957больше, чем днем ранее), что является «рекордом» за всё время эпидемии. Две прививки от коронавируса сделали 47,3 миллионачеловек (более 78,6% граждан страны).