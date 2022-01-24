Москва, , 15:07 — REGNUM Просевшие показатели по промышленному производству и стройке на Камчатке в 2019—2020 годах удалось исправить. Об этом 24 января заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Камчатка Алексей Иванов © ИА REGNUM

«По итогам 2021 года мы оба этих параметра исправляем. По промышленности уже мы видим рост. Связано это, конечно, с нашей основой отраслью — с рыбопереработкой. Путина 2021 года была очень удачной — и поэтому рост, существенно превышающий среднероссийский», — заявил Солодов.