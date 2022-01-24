Москва, , 15:07 — REGNUM Соединение Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд создаёт в Москве новую транспортную реальность, заявил 24 января мэр столицы Сергей Собянин.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он осмотрел ход строительства ЮВХ на участке от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта.

В комментарии для журналистов мэр отметил, что в Москве продолжается строительство Юго-Восточной хорды. Осматриваемый участок он назвал крупнейшим транспортным узлом, на котором соединятся 14 эстакад и путепроводов, соединяясь сразу в несколько магистралей.

«Соединение этих крупнейших магистралей города даёт, по сути, новую транспортную реальность: Юго-Восточная хорда полностью бесшовно интегрируется в Северо-Восточную хорду, создавая московский скоростной диаметр, который проложен с юга города до севера», — приводит слова мэра агентство «Москва».