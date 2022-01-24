Москва, 24 января, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Фонд «Круг добра» получил право закупать лекарства сразу после их регистрации в России.

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Это касается и препарата «Золгенсма» — самого дорогого лекарства в мире для лечения спинальной мышечной атрофии. Фонд «Круг добра» получил возможность закупать лекарства сразу после их регистрации в России, еще до поступления на рынок. Это касается и препарата «Золгенсма» для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), заявил премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник на совещании со своими заместителями.

По его словам, правительство продолжает совершенствовать систему обеспечения необходимыми лекарствами детей с тяжелыми заболеваниями.

«Подписано постановление, которое позволит созданному по инициативе президента фонду «Круг добра» закупать препараты сразу же после их регистрации в России, еще до того, как они поступят на рынок», — рассказал глава кабмина.

Согласно документу, закупать такие медикаменты теперь разрешается до их ввода в гражданский оборот в течение полугода со дня государственной регистрации. При этом препараты должны соответствовать требованиям, установленным при регистрации, за исключением требований к упаковке и маркировке.

В том числе это касается препарата «Золгенсма» — самого дорогого лекарства в мире для лечения СМА. В декабре завершились процедуры, необходимые для его официального применения в России, отметил Михаил Мишустин.

«Теперь фонд поможет быстрее предоставлять детям этот и другие препараты. Важно не допустить задержек с поставками, особенно в случаях, когда терапия должна быть непрерывной или когда ее нужно начать как можно скорее», — подчеркнул премьер.

Он напомнил, что «Круг добра» существует чуть более года.

«Благодаря ему ребята с очень сложными диагнозами со всей России получают надежду на выздоровление», — заметил председатель правительства.

По его словам, на текущий год в федеральном бюджете на помощь серьезно больным детям предусмотрено почти 80 млрд рублей, что на 30% больше, чем в прошлом году.

«А значит, необходимое лечение получат еще больше маленьких пациентов», — подытожил Михаил Мишустин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фонд «Круг добра» был создан в 2021 году по инициативе президента России Владимира Путина. Он получает федеральное финансирование на оказание дорогостоящей медицинской помощи детям, включая лечение за рубежом, закупку лекарств, медицинских изделий и технических средств реабилитации. Деньги на это поступают в федеральный бюджет за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше 5 млн рублей в год.