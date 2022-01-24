Милан, Италия, , 15:03 — REGNUM Самым дорогим городом Италии с точки зрения цен на продукты питания по-прежнему является Милан, таковы результаты исследования Codacons, опубликованные в понедельник, 24 января.

Милан Steffen Schmitz

На покупку выбираемого экспертами набора продуктов в «деловой столице» Италии понадобится на 47% денег больше, чем в Неаполе, где цены — наиболее низкие среди всех крупных городов.

Эксперты также проанализировали среднюю стоимость ряда услуг. Так, вывоз мусора дешевле всего обходится жителям Тренто, услуги стоматолога — жителям Палермо.