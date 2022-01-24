Женева, Швейцария, 24 января, 2022, 15:03 — ИА Регнум. В обозримом будущем человечеству придется жить с COVID-19 и потому необходимо научиться контролировать коронавирус с помощью «устойчивой и интегрированной системы для острых респираторных болезней». Об этом 24 января заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе своего выступления на открывшейся в Женеве 150-й сессии Исполкома ВОЗ.

Тедрос Аданом Гебрейесус

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«Является истиной то, что мы будем жить с ковидом в обозримом будущем», — сказал он.

«Потребуется учиться контролировать его [COVID-19] посредством устойчивой и интегрированной системы для острых респираторных болезней, которая обеспечит платформу подготовки к будущим пандемиям», — также добавил Гебрейесус.

Кроме того, глава ВОЗ напомнил, что в момент, когда два года назад в мире была объявлена пандемия, на планете Земля было выявлено менее 100 случаев заражения и ни одного умершего от COVID-19.

«На минувшей неделе в среднем каждые три секунды поступали сообщения о 100 новых случаях и каждые 12 секунд кто-то умирал», — указал Гебрейесус.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что будущие штаммы коронавируса могут быть более заразными, чем «Омикрон».