Москва, , 15:03 — REGNUM Транспортная доступность для Камчатского края остаётся одним из наиболее проблемных вопросов. Об этом 24 января заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым.

Камчатка Алексей Иванов © ИА REGNUM

«Транспортная доступность для Камчатки — это один из проблемных вопросов», — заявил Путин.

Солодов признал, что это «болевой вопрос», но сейчас ситуация нормализуется.

«Поэтому здесь Минтранс отрабатывает чётко благодаря тем решениям, которые во исполнение поручения сделаны», — указал он.