Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, , 15:01 — REGNUM В Тазовском районе ЯНАО власти совместно с прокуратурой приняли дополнительные меры для стабилизации цен на продовольственные товары в отдалённых посёлках. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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В данном районе бизнесменам предоставляются субсидии на возмещение затрат на доставку продовольствия первой необходимости в труднодоступные посёлки. Однако ранее получатели поддержки могли и субсидию получать, и цены накручивать.

В соответствующее постановление, по требованию прокуратуры, районная администрация включила условие о применении к получателям субсидии за нарушение порядка ценообразования и условий хранения социально значимых продуктов наказания — прекращения субсидирования.