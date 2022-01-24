Москва, 24 января, 2022, 15:01 — ИА Регнум. В связи с рекордными темпами роста инфляции в России, значительно замедлится спрос на рынке жилой недвижимости, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Денис Гончаров.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Недвижимость. Москва

«Так как для борьбы с инфляцией Банк России вынужден повышать ключевую процентную ставку.

Напомним, что уже сейчас процентная ставка по кредитованию равняется 8,5% и дальнейшая политика направлена на её увеличение. Иначе говоря — деньги становятся все дороже.

Именно поэтому, несмотря на снижение цен российскими застройщиками, платежеспособность населения России будет снижаться, что, безусловно, замедлит спрос на приобретение жилой недвижимости.

Стоит также отметить, что ключевым драйвером роста рынка в 2021 году являлась низкая ставка по ипотеке, которая сейчас также продолжает увеличиваться.

При этом 85% всех сделок в России осуществляется на рынке недвижимости, именно при помощи ипотеки. Следовательно, в связи с ростом ставок, доступность этого вида кредитования также будет снижаться», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские застройщики готовы снижать цены в 2022 году, но спрос на жилую недвижимость уже не будет расти такими темпами, как в прошлые годы.

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