Майкоп, 24 января, 2022, 14:59 — ИА Регнум. В Адыгее устраняют последствия снегопадов, которые в течение трех дней продолжались в регионе. Для расчистки завалов привлечены 118 единиц техники. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Тахтамукайском районе, сообщил 24 января глава Адыгеи Мурат Кумпилов.Он поручил усилить автопарк спецтехники, перенаправив в этот и ряд других районов дополнительные ресурсы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегопад

«Накануне на совещании поручил мобилизовать все имеющиеся ресурсы, часть техники перенаправить в Тахтамукайский и Теучежский районы, в г. Адыгейск. … Снегоуборочная техника работает практически круглосуточно. Все дороги федерального и регионального значения расчищены. Но для более оперативной и эффективной снегоуборки в Яблоновском, Энеме, Адыгейске дополнительно направлено еще четыре грейдера, а также КДМ-автомобили (комбинированная дорожная техника). Всего в расчистке снега на дорогах республики задействовано 118 единиц техники», — написал Кумпилов на своей странице в соцсети Instagram.

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По словам главы республики, власти региона предпринимают все силы, чтобы в кратчайшее время восстановить электроснабжение там, где оно было нарушено в результате непогоды. Также делается все, чтобы вывезти снег из населенных пунктов и не допустить подтопления поселений во время его таяния.

Напомним, в четырех районах Адыгеи и городе Адыгейске 23 января введен режим повышенной готовности из-за снегопадов.