Бишкек, , 14:57 — REGNUM Киргизию на предстоящих зимних олимпийских играх в Пекине будет представлять только один спортсмен из Киргизии — 26-летний горнолыжник Максим Гордеев. Об этом сообщили в национальном олимпийском комитете республики.

Садыр Жапаров

Также в состав киргизской делегации войдут тренер Игорь Борисов, президент НОК Садыр Мамытов, генеральный секретарь НОК Кылычбек Сарбагишев, сотрудница НОК Чолпон Жумагазиева.

Кроме того, на олимпиаду в столицу Китая поедет президент Киргизии Садыр Жапаров.

ИА REGNUM напоминает, что зимние олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине в период с 4 по 20 февраля. Выступление киргизстанского спортсмена-горнолыжника Максима Гордеева запланировано на 16 февраля.