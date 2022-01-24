Москва, , 14:57 — REGNUM Завершилась первая отборочная игра второго тура «Лиги Знаний» — всероссийской интеллектуальной онлайн-викторины, организованной Российским обществом «Знание». Для участия в стартовых соревнованиях зарегистрировались 636 команд из 170 городов страны, среди них 89 команд из Москвы, 71 — из Санкт-Петербурга, 29 — из Уфы, 20 — из Саратова, 18 — из Владивостока, 15 — из Новосибирска, а также представители Екатеринбурга, Калининграда, Стерлитамака, Севастополя и других городов. Участники соревновались в знании истории, географии, науки, техники, искусства, культуры, спорта и других сфер.

Викторина ИА REGNUM

Победителем игры стала команда «Друзь и Гусь» из Москвы. В тройку лидеров вошли еще две московские команды: «Разуверенные лица» и «Дортуар пепиньерок». В первой двадцатке — команды из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Уссурийска, Тамбова и города Балаково Саратовской области.

«Интеллектуальная викторина — одно из самых интересных занятий, которое позволяет увлекательно, но главное — полезно, провести время. Радует, что наша игра становится все более популярной, и число участников растет. На сегодняшний день в играх «Лиги Знаний» приняли участие более 25 тысяч человек. Приятно, что наши инициативы получают такой отклик, и все больше молодых людей выбирают провести выходные в компании Российского общества «Знание», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

По результатам первой отборочной игры 20 лучших команд прошли в полуфинал, куда по итогам всех отборочных игр попадут 100 лучших команд тура: по 20 лидеров четырех отборочных игр и 20 лидеров рейтинга самых активных команд, которым немного не хватило баллов до попадания в двадцатку. В финале сразятся 50 лучших, а 10 лидеров финала встретятся в итоговом Гранд-финале, который состоится в Москве в конце сезона.

Участвовать в «Лиге Знаний» может любой гражданин России, достигший возраста 12 лет — для этого нужно собрать команду из пяти человек и зарегистрироваться на сайте проекта.

Отборочные игры проходят каждые две недели по субботам. Следующая отборочная игра «Лиги Знаний» состоится 5 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая отборочная игра «Лиги Знаний» состоялась 25 сентября 2021 года. Всего в четырех отборочных играх первого тура участвовали 4000 команд — более 20 000 человек. 6 декабря в финале в Москве соревновались 50 команд из 14 регионов страны: из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Владивостока, Новосибирска, Саратовской области, Калуги, Казани, Тамбова, Пензы, Йошкар-Олы, Орла, Стерлитамака и Уссурийска. Победителем стала команда из Москвы, второе место заняла команда из Уфы, а третье — из города Балаково Саратовской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в ходе Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.