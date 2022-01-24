Пенза, 24 января, 2022, 15:39 — ИА Регнум. В Пензенской области регистрируется высокий уровень заболеваемости ОРВИ. В течение прошедшей недели (17−23 января) в регионе подтвердили 4793 случая (359,9 на 100 тыс. населения), сообщает территориальное управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Больничная палата

Суммарная заболеваемость ОРВИ в регионе превышает эпидпорог на 69,1%, по сравнению к предыдущей неделе — на 80,7%.

Всего в Пензенской области ОРВИ переболело с начала года 0,36% совокупного населения и 0,27% детского населения в возрасте до 14 лет.

Лабораторно подтверждено 18 случаев гриппа, из них 11 — в Пензе, четыре — в Кузнецком районе, два — в городе Кузнецке, один случай выявили в Каменском районе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 106 198 случаев. Выздоровели с начала пандемии 95 812 ковид-пациентов, скончались 4838 человек.

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