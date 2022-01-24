Москва, , 14:57 — REGNUM В ПАСЕ вновь оспорены полномочия российской делегации представителями так называемой группы «Балтик плюс», российская делегация не приемлет никакой дискриминации, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Леонид Слуцкий Zhirinovskiy2012.ru

«Надеюсь, что конструктив возобладает и в этот раз. В противном случае — и позиция эта хорошо известна в Страсбурге — делегация откажется от работы в ПАСЕ. Мы не приемлем никакой дискриминации, никаких санкций или поражения в правах делегации России», — отметил Слуцкий в телеграм-канале.

Парламентарий уточнил, что в течение 24 часов комитет по мониторингу должен будет подготовить доклад и вынести его на обсуждение Ассамблеи, дебаты предложено провести в среду, 26 января, во второй половине дня.

После возвращения России в 2019 году в ПАСЕ эта третья попытка оспорить полномочия делегации РФ, две предыдущих — в 2020 и 2021 годах — завершились провалом русофобов в Ассамблее и торжеством здравого смыла — все права российских парламентариев были подтверждены в полном объеме.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутаты от Литвы и Украины Эмануэлис Зингерис и Евгений Кравчук опротестовали полномочия России в ПАСЕ в ходе открытия зимней сессии ассамблеи.

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