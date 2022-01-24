Красноярск, 24 января, 2022, 14:56 — ИА Регнум. В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела против 18-летнего молодого человека, готовившего убийство учеников техникума. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 января в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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Молодой житель Краснотуранского района уличен в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Приготовление к убийству двух и более лиц»).

По данным следствия, юноша обучался в одном из техникумов в Краснотуранском районе. В 2020 году между молодым человеком и его одногруппниками произошёл конфликт. По мнению студента, трое участников техникума «допускали оскорбительные и унизительные действия и высказывания в его адрес». Он решил их убить.

В конце мая 2021 года студент приобрёл в одном из магазинов города Абакана (Хакасия) патроны к имевшемуся у него аэрозольному устройству и изготовил пусковое устройство. Намереваясь также использовать нож, он собирался 1 сентября 2021 года убить своих обидчиков в здании техникума.

Силовикам удалось предотвратить преступление. Дома у молодого человека изъяты патроны к аэрозольному устройству, самодельное пусковое устройство, несколько ножей.

По результатам комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы у молодого человека обнаружили психическое расстройство. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения постановления о направлении его в суд для применения мер медицинского характера.

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