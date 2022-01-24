Макрон отправился с визитом в департамент Крёз
Париж, 24 января, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон отправился в департамент Крёз, где посетит сельскохозяйственную школу, передает BFM TV.
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Эммануэль Макрон
Глава государства встретится со старшеклассниками и молодыми людьми.
Президент также посетит медицинский центр, чтобы обсудить ситуацию в области здравоохранения в сельской местности.
По данным Елисейского дворца, Крёз является одним из департаментов, где наблюдается низкое медицинское обслуживание.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о беспрецедентном количестве учеников-ремесленников в стране.