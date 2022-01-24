Париж, 24 января, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон отправился в департамент Крёз, где посетит сельскохозяйственную школу, передает BFM TV.

EU2017EE Estonian Presidency Эммануэль Макрон

Глава государства встретится со старшеклассниками и молодыми людьми.

Президент также посетит медицинский центр, чтобы обсудить ситуацию в области здравоохранения в сельской местности.

По данным Елисейского дворца, Крёз является одним из департаментов, где наблюдается низкое медицинское обслуживание.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о беспрецедентном количестве учеников-ремесленников в стране.