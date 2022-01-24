Брюссель, , 14:54 — REGNUM Ситуация в Сирии будет в числе тем обсуждения глав министерств иностранных дел Европейского союза. Об этом 24 января перед началом встречи глав евродипломатии заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы обсудим также Сирию, потому что Сирия — это забытая война», — сказал Боррель, подчеркнув, что министры «должны подумать» о ней.

Напомним, о том, что главы МИД ЕС на очередном совещании обсудят «динамику» вокруг конфликта в Сирии ранее заявлял европейский источник, пишет РИА Новости. Он отметил, что «конфликт с военной и стратегической точки зрения сейчас находится в стагнации, нет никаких серьёзных изменений на линии фронта уже порядка двух лет».

Как сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Сирии началась в 2011 году, во время «Арабской весны» — шквальной смены «авторитарных режимов» в странах арабского мира, которая активно поддерживалась США.