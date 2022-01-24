Тбилиси, 24 января, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Депутаты парламента Грузии от оппозиционных фракций «Группа реформ», «Единое национальное движение» и «Лело» подписали совместное заявление с призывом к премьер-министру республики Ираклию Гарибашвили выразить поддержку Украине. Об этом 24 января сообщает грузинское «Общественное телевидение».

Цитата из м/ф «Жил-был пёс». Реж. Эдуард Назаров. 1982. СССР Истерика

Народные избранники заявили, что нужно принять парламентскую резолюцию о поддержке Украины, под которой подпишутся и представители оппозиции, и депутаты от правящей партии «Грузинская мечта». Авторы обращения добавили, что нужно направить парламентскую группу в Киев, а также пригласить в законодательный орган руководство минобороны Грузии для консультаций.

Причиной для всех этих действий депутаты назвали обвинения от западных стран в адрес России в «намерении напасть» на Украину. Грузинские оппозиционеры считают, что Москва уже проявила «агрессию».

"Нужно созвать расширенное заседание Совета национальной безопасности для обсуждения возможных угроз в отношении Грузии и региона в свете возобновления агрессии России против Украины и разработки соответствующих мероприятий», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США и других странах Запада обвинили Россию в планах «вторжения» на Украину. Москва неоднократно отвергала обвинения в «агрессивных действиях». 24 января стало известно, что посольство Великобритании в Киеве отозвало некоторых своих сотрудников из Киева и не рекомендует своим гражданам посещать Украину.