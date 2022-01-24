Таллин, 24 января, 2022, 14:49 — ИА Регнум. В понедельник, 24 января, в волости Ярва (центральная Эстония) стартовала праздничная Неделя эстонской литературы, инициированная местными властями. Об этом сообщил новостной портал rus.err.ee.

Литература

Мероприятия пройдут с 24 по 30 января в музее классика эстонской литературы Антона Хансена Таммсааре в Варгамяэ, а также во многих общественных и школьных зданиях, музеях и детских садах волости. На неделю приглашены писатели, критики, учителя, ученые, студенты, читатели и библиотекари со всей Эстонии.

В научной конференции в четверг, 27 января, примут участие литературоведы, преподаватели и исследователи, которые будут обсуждать нынешнее состояние эстонской литературы. В субботу, 29 января, участников недели эстонской литературы ожидает «Литературный оазис» — так называется день развлечений, который начнется массовым походом на природу и продолжится в народном доме Албу. В программе — концерты и встречи с писателями. В библиотеках волости пройдут встречи с писателями Айн Кютт, Джастин Петроне, Памелой Маран, Игорем Котюхом и Тыну Ыннепалу.

«Если говорить о воспитанниках детского сада и школьников, то им придутся по душе карнавалы и дискотеки, где они перевоплотятся в своих любимых героев эстонской литературы», — отметила директор Ярваской волостной библиотеки Кармен Величинский.

Патрон недели эстонской литературы Рейн Вейдеманн выразил надежду, что инициатива Ярваского самоуправления станет традицией, кульминацией которой станет ежегодное вручение литературной премии имени Таммсааре в день рождения писателя 30 января, отмечаемый в стране как День эстонской литературы.