Тольятти, Самарская область, , 14:53 — REGNUM Новую школу намерены построить в Тольятти. Об этом 24 января сообщил первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов в ходе поездки на строящиеся объекты Тольятти, Жигулевска и Ставропольского района.

Строительство школы в Ярославле

«Уже в феврале мы планируем подписать концессионное соглашение на новый объект — это школа в 18 квартале Тольятти. Работы начнутся в этом году», — приводит пресс-служба слова Кудряшова.

Сообщается, что предатель областного правительства также осмотрел строящуюся школу в Автозаводском районе Тольятти на 1,6 тысяч учебных мест общей площадью 8,5 тысяч кв. метров. Данный объект строится в рамках реализации нацпроекта «Образование».

В проекте предусмотрен и 25-метровый бассейн, несколько спортивных залов и библиотек. На улице также планируется возвести стадион, волейбольную, баскетбольную площадки и площадку для отдыха.

«Ввод этого объекта в эксплуатацию планируется в конце текущего года. Есть некоторое отставание от графика, поэтому мы сюда и приехали. Но сегодня все организационные и финансовые вопросы практически решены. Остались вопросы подключения к сетям, эта проблема становится характерной для Тольятти, будем с этим отдельно разбираться и искать решение. Уверен, что мы эту проблему решим, и школа будет введена в срок», — приводит пресс-служба слова председателя областного правительства.

Сообщается, что отступления от первоначального графика произошли в результате объективных причин: изменилось законодательство и проект объекта нужно было привести в соответствие с ним.