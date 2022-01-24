Белгород, 24 января, 2022, 14:49 — ИА Регнум. По поручению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова создан публичный сервис контроля зимнего содержания дорог. Отследить работу коммунальной техники можно на общедоступном сайте.

ИА REGNUM Снежный накат

В режиме реального времени публичный сервис позволяет увидеть, сколько техники задействовано на дорогах всех муниципалитетов региона, где именно она находится, и километраж убранной территории. По окончанию дня можно посмотреть общее количество техники, участвовавшей в уборке. Очень важно качество работы системы «Глонасс», особенно при привлечении дополнительной коммерческой техники.

Так, во время представления программы на еженедельном оперативном совещании министр цифрового развития области Евгений Мирошников доложил, что в данный момент в Белгороде из 49 работает 19 единиц техники, которая очистила от снега уже 901 км дорог.

«На первом этапе нам нужен 100% охват работы муниципальной техники. Мы выделили огромные деньги из областного бюджета на её приобретение. Поэтому мне нужно, чтобы она с максимальной эффективностью работала на улицах и на дорогах области, а не стояла в гаражах. Мы будем с вами анализировать и отслеживать, в каком объёме главы вывели технику на уборку улиц. Если из 40 или 60 машин, как вы сейчас представили, работало только 19, глава должен будет объяснить причину. Задача стоит очень простая: в плохие погодные условия должна быть организована работа в 3 смены на всех участках. То есть, загрузка техники должна быть максимальной. Чтобы люди видели эффективность работы муниципальной государственной власти и понимали текущий объём работы в связи с погодной ситуацией», — сказал губернатор Вячеслав Гладков.

Напомним, что на приобретение техники по инициативе губернатора области Вячеслава Гладкова было выделено 2,5 млрд рублей, 1,7 млрд рублей из них было направлено именно на коммунальную технику для работы в зимний период (1105 единиц техники). В 2021 году приобретено 624 единицы, остальную технику планируется закупить уже в этом году. Всего за два года планируется направить в районы и городские округа 1 291 единицу. В в конце декабря 2021 года всем муниципалитетам было передано в общей сумме 332 единицы техники, а в следующем поступит ещё 460 единиц.