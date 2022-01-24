Брянск, , 14:51 — REGNUM Начальник Государственной жилищной инспекции Брянской области Руслан Яньков скончался 24 января, сообщает пресс-служба правительства региона.

Свеча Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Руслан Яньков родился 9 августа 1982 года, окончил Брянский политехнический колледж имени Н.А. Кубяка по специальности «Технология машиностроения», в 2012 году — Самарский государственный технический университет по специальности «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ». На должности начальника Госжилинспекции региона он работал с 2018 года.

В правительстве Брянской области выразили глубокие соболезнования родным и близким Руслана Янькова.