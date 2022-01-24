Москва, 24 января, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Сообщения о том, что Россия якобы может снизить поставки природного газа в Европу в случае введения против нее санкций — это блестящий пример фейковой истерии. Об этом 24 января заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это еще один блестящий пример фейковой истерии. Истерии, которая конструируется за счет разных фейковых и провокационных вбросов», — сказал он.

При этом Песков отметил, что Россия была надежным гарантом энергетической безопасности Европы даже при самых нелегких отношениях с западными странами.

«И в самые нелегкие моменты противостояния между Востоком и Западом Россия безупречно выполняла свои контрактные обязательства», — добавил представитель Кремля.

Как передавало ИА REGNUM, ранее британская газета The Times сообщила, что власти страны опасаются, что применение жестких экономических санкций против России обернется сокращением поставок российского газа в Европу.