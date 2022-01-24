Москва, 24 января, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Привитые граждане легко переносят болезнь на фоне наступления новой волны эпидемии коронавируса. Об этом 24 января заявил глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«На сегодняшний день процент вакцинированных у нас — 65%. Считаю, что этого недостаточно. Если человек вакцинирован, то он легче переносит болезнь. И, конечно, у нас нет случаев смерти», — заявил Темрезов.

«Для увеличения вакцинации у нас большое количество мобильных бригад, у нас практически в каждом отдалённом населённом пункте есть фельдшерско-акушерский пункт, где любой житель может привиться», — указал он.