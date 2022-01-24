Таллин, 24 января, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Впервые за все время эпидемии коронавируса COVID-19 в Эстонии число умерших от этого заболевания превысило 2 000 человек. Об этом сообщил Департамент здоровья Эстонии со ссылкой на собственные данные.

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От последствий коронавирусной инфекции за последние сутки (воскресенье, 23 января 2022 года) скончались три человека в возрасте от 64 до 79 лет. Один из них не был вакцинирован.

В больницах Эстонии с коронавирусом находится 321 человек (днем ранее 311). 225 пациентов (днем ранее 218) нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них 175 (78%) не были вакцинированы от коронавируса, а у 50 (22%) был пройден курс иммунизации.

В отделении интенсивной терапии находятся 19 пациентов, на искусственной вентиляции легких — 16.

За последние сутки стали известны результаты 12 035 тестов на коронавирус, из которых 5 040 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей приходится в среднем 228,2 случая инфицирования в сутки, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 375,5 случая.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 3 212,4 случая на 100 000 человек (днем ранее — 2 927,97). Это новые максимумы для этой болезни в стране.