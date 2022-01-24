Женева, Швейцария, 24 января, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Исполнительный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассмотрит на открывающейся в 24 января в Женеве 150-й сессии кандидатуру действующего главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса на назначение гендиректором организации на второй пятилетний срок. Об этом сообщили в пресс-службе ВОЗ.

Тедрос Аданом Гебрейесус

Генеральный директор является главным административным и техническим лицом Всемирной организации, осуществляющим контроль над международной деятельностью организации в сфере здравоохранения.

Гебрейесус, впервые заступивший на этот пост в 2017 году, является единственным кандидатом.

Само назначение нового гендиректора ВОЗ состоится во время 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае этого года по представлению Исполкома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что миру предстоит еще длительный путь борьбы с распространением коронавируса.

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