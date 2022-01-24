Калуга, , 15:04 — REGNUM Проект государственной программы «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса в Калужской области» был одобрен 24 января на заседании регионального правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Обработка земли сельскохозяйственного назначения Фото министерства сельского хозяйства Калужской области

По словам министра сельского хозяйства области Леонида Громова, возвращение сельхозземель в оборот — в числе приоритетных направлений работы профильного министерства. По данным ведомственного мониторинга, доля используемой пашни с 2015 по 2021 год выросла с 46,3% (395,7 тыс. га) до 66,2% (549 тыс. га). В рамках муниципального земельного контроля ежегодно проводится около 1500 проверок по использованию заброшенной пашни на площадях до 100 тыс. га. По их результатам недобросовестные собственники штрафуются, а также для них повышается ставка земельного налога с 0,3% до 1,5% от кадастровой стоимости участка. В результате только в 2021 году был оформлен отказ от имущественных прав на неиспользуемые поля общей площадью свыше одной тысячи га. Кроме того, в судебном порядке невостребованные земельные доли передаются в муниципальную собственность для эффективного использования.

«Планируется, что к концу 2030 года только за счёт предусмотренных программой мер господдержки будет введено в сельхозоборот еще 27 тыс. га. В предстоящие три года почти 55 млн рублей будут направлены на возмещение части затрат на агрохимическое и эколого-токсикологическое обследования, а также на повышение плодородия почв и на проведение культуртехнических мероприятий», — отметил Леонид Громов.

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