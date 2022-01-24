В сельхозоборот ежегодно возвращают до 40 тыс. га калужских земель
Калуга, 24 января, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Проект государственной программы «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса в Калужской области» был одобрен 24 января на заседании регионального правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По словам министра сельского хозяйства области Леонида Громова, возвращение сельхозземель в оборот — в числе приоритетных направлений работы профильного министерства. По данным ведомственного мониторинга, доля используемой пашни с 2015 по 2021 год выросла с 46,3% (395,7 тыс. га) до 66,2% (549 тыс. га). В рамках муниципального земельного контроля ежегодно проводится около 1500 проверок по использованию заброшенной пашни на площадях до 100 тыс. га. По их результатам недобросовестные собственники штрафуются, а также для них повышается ставка земельного налога с 0,3% до 1,5% от кадастровой стоимости участка. В результате только в 2021 году был оформлен отказ от имущественных прав на неиспользуемые поля общей площадью свыше одной тысячи га. Кроме того, в судебном порядке невостребованные земельные доли передаются в муниципальную собственность для эффективного использования.