Вашингтон, 24 января, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Рэп-исполнитель YoungBoy Never Broke Again (Кентрелл Десин Голден) поделился клипом на песню No Switch, вошедшую в его недавний альбом. Выход видео состоялся на YouTube-канале музыканта 24 января.

В ролике, имеющим всего лишь две локации, автор демонстрирует различные ювелирные украшения, а также рассказывает о взаимоотношениях с недоброжелателями. Эта работа стала уже пятым видеоклипом, опубликованным рэпером в 2022 году.

Напомним, что 21 января состоялась премьера нового альбома YoungBoy Never Broke Again под названием Colors. В пластинку вошли 20 композиций, включая совместную песню с Quando Rondo (Тикьян Террел Боуман).