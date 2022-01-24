Москва, 24 января, 2022, 14:43 — ИА Регнум. В Госдуме заявление НАТО об отправке дополнительных сил альянса в Восточную Европу на фоне «наращивания военной мощи России» расценили как ответ на мирное требование России, передает корреспондент ИА REGNUM 24 января.

Government.ru Вячеслав Никонов

«Вот очень четкий и конкретный ответ на наше мирное требование — вывести натовские войска из Восточной Европы. Теперь в Вашингтоне могут уже не трудиться с письменным ответом ‑ и так все ясно», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») в соцсетях.

Парламентарию ясно, для чего нужен был весь шум по поводу Украины: усилить военное присутствие на границах России.

«Ясно, кто агрессор — очередные борцы за мировое господство «высшей расы». История ничему их не научила», — констатировал Никонов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Североатлантический альянс направляет дополнительные силы в Восточную Европу в связи с ситуацией вокруг Украины, говорится в заявлении НАТО, распространенном в Брюсселе.