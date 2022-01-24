Москва, 24 января, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Слухи о том, что Россия якобы планирует прекратить поставки газа в Евросоюз в случае введения санкций со стороны ЕС, является ярким примером «фейковой истерии». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это еще один блестящий пример фейковой истерии. Истерии, которая конструируется за счет разных фейковых и провокационных вбросов», — сказал Песков.

По его словам, даже в самые непростые периоды отношений с западными странами Россия «была надежным гарантом энергетической безопасности Европы»: «И в самые нелегкие моменты противостояния между Востоком и Западом Россия безупречно выполняла свои контрактные обязательства».