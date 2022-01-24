Стокгольм, 24 января, 2022, 14:47 — ИА Регнум. За прошедший ковидный 2021 год самые богатые люди в мире — в том числе и в Швеции — значительно увеличили свое состояние. Не в последнюю очередь сделали они это с помощью выросших котировок на бирже. Об этом 24 января сообщил телеканал SVT.

Pixabay.com Богатство

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«Неравенство резко возросло за время пандемии. Для миллиардеров это был период беспрецедентного бума», — заявил в эфире телеканала генеральный секретарь организации Oxfam Эбби Максман.

Так, согласно данным Forbes, самый богатый швед Стефан Перссон увеличил свое состояние с 145 миллиардов крон (март 2019 года) до 172 миллиардов крон (январь 2022 года). За ним идут Йорн Раусинг (с 81 до 121 млрд крон) и Финн Раусинг (с 73 до 121 млрд крон).

Отмечается, что для владельцев капитала снизились некоторые операционные расходы, в то время как норма прибыли практически не изменилась.