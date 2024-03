Вашингтон, 24 января, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Рэп-музыкант Denzel Curry (Дензел Рэй Дон Карри) анонсировал свою новую композицию. Соответствующий пост появился на странице артиста в Instagram 24 января.

(сс) Eric Nopanen Музыка

https://www.instagram.com/p/CZGKDMBL07x/

Известно, что композиция получила название Walkin, а её обложка выполнена в стиле азиатских боевиков. Премьера песни состоится 25 января, она также войдет в грядущий альбом рэпера.

Напомним, что ранее Denzel Curry анонсировал новый альбом под названием Melt My Eyez, See Your Future. Выход пластинки запланирован на 2022 год.