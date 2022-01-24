Таллин, 24 января, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Существующей в Таллине несколько лет специальной информационной телефонной линией по вопросам противодействия коррупции воспользовались 9 раз и ни разу по прямому предназначению. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания ERR.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна На линии

Запущенный властями Таллинна телефон 6 404 002 не пользуется популярностью у горожан, признается в официальном ответе мэра столицы Эстонии Михаила Кылварта на запрос оппозиционного депутата горсобрания Сандера Андла.

Телефон доверия был создан в Таллине в 2018 году. Позвонив на него можно поделиться своими подозрения о совершении коррупционных действий, при этом анонимность сообщающего сохраняется.

В 2021 году ни один из звонивших на линию не сообщил о возможных случаях коррупции.