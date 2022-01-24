Иерусалим, 24 января, 2022, 14:45 — ИА Регнум. В МИД Израиля заявили об отсутствии планов эвакуировать граждан страны с Украины. Об этом сообщили в ведомстве в ответ на запрос издания «Вести Израиль» 23 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Тем не менее, всем гражданам Израиля, которые постоянно живут или находятся сейчас на Украине, рекомендуется встать на учет в посольство в Киеве. Просьба относится ко всем гражданам, находящимся на Украине.

«МИД в Иерусалиме находится в полном контакте с диппредставительством на Украине, и все решения будут приниматься в соответствии с обстановкой», — говорится в сообщении ведомства.