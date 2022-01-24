Москва, 24 января, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Рэпер Big Baby Tape (Егор Ракитин) опубликовал фрагмент грядущей композиции. Соответствующий видеофрагмент появился в Telegram-канале музыканта 24 января.

Скриншот видео в YouTube Big Baby Tape и Kizaru

Предполагаемое название будущей работы — Oh My God. В треке артист повествует о собственном благополучии. По словам рэпера, эта композиция войдет в его секретный проект, премьера которого состоится в 2022 году.

Напомним, что ранее совместная пластинка Kizaru (Олег Нечипоренко) и Big Baby Tape под названием Bandana стала самым прослушиваемым альбомом во «ВКонтакте». Общее количество прослушиваний релиза преодолело отметку в 100 млн.