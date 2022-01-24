Стокгольм, , 14:40 — REGNUM С начала 2022 года в Швеции почти треть запланированных слушаний в судах была приостановлена из-за того, что кто-то заболел COVID-19 или был отправлен на карантин. Об этом 24 января сообщила новостная служба TT.

Суд verkeorg

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Отмечается, что число отмененных судебных заседаний примерно на десять процентов больше, чем за аналогичный период последних лет. В районных судах, то есть судах первой инстанции, отменено 30,9 процента слушаний.

По данным радиостанции P4 Stockholm, только в районном суде Нака с начала года 20 слушаний как по гражданским, так и по уголовным делам, пришлось отменить из-за последствий пандемии.

В интервью TT генеральный директор Национальной судебной службы Швеции Томас Ролен заявил, что еще слишком рано говорить о том, как это отразится на работе судов в долгосрочной перспективе.