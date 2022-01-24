Минск, , 14:36 — REGNUM У Белоруссии есть все необходимые силы средства для того, чтобы обеспечить безопасность своей государственной границы. Об этом 24 января заявил председатель Государственного пограничного комитета (ГПК) республики Анатолий Лаппо, его слова приводит агентство БелТА.

Граница Польши и Белоруссии Beentree

«Мы всегда оценивали, оцениваем и будем оценивать обстановку. Но сразу скажу всем и вся, что безопасность наших государственных границ будет обеспечена любым способом, силы и средства у нас для этого есть», — сказал он.

Также Лаппо уточнил, что каждый приграничный конфликт начинается с мелочей и отметил, что он ранее доложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко о недопущении перерастания этих мелочей в полномасштабный конфликт, несмотря на то, что на него белорусскую сторону толкают со стороны ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что работа по расследованию уголовного дела по делу о геноциде народа Белоруссии в годы Великой Отечественной войны будет идти постоянно.