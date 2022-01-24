Варшава, 24 января, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Федерация гандбола Польши подала протест на результат матча чемпионата Европы с командой России. Об этом 24 января сообщает Sportowefakty.wp.pl.

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«Подтверждаю, что мы написали письмо в ЕГФ. Не знаю, повлияет ли это, мы ждём реакцию. Хотели показать, что не согласны с решением судей», — сказал главный тренер сборной Польши Патрик Ромбель.

23 января сборные Польши и России сыграли вничью — 29:29. Российская команда сумела сравнять счёт на последней секунде встречи.

После этого французские судьи приняли решение засчитать гол, убедившись, что мяч пересёк линию ворот до финальной сирены. При этом польская сторона считает, что перед решающим броском российский игрок Сергей Марк Косоротов нарушил правила, сделав пробежку.