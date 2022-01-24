Стокгольм, 24 января, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Общая сумма невыплаченного долга в Швеции составляет рекордно высокие 94 миллиарда шведских крон или 9,4 миллиардов евро. Рост пророченных платежей происходит быстро, и наиболее «пострадавшие» муниципалитеты расположены в самом южном лене Швеции Сконе. Об этом 24 января сообщил телеканал SVT.

Ccpixs.com Долги

В Службе судебных приставов Швеции отметили, что число должников в стране сокращается, однако сумма долга растет.

На конец 2021 года чуть более 390 000 жителей страны просрочили свои долговые обязательства, что примерно на 11 000 меньше, чем год назад. В ведомстве объяснили, что статистика, таким образом, свидетельствует о том, что все большее число людей не в состоянии выплатить растущую сумму долга.

Всего 3,7% жителей Швеции не оплатили счета вовремя.