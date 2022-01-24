Стокгольм, 24 января, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Несмотря на обещания политиков, что в Швеции будет осуществляться больше депортаций, статистика показывает, что этого не произошло. В 2021 году Полиция Швеции разыскивала более 10 000 человек, ходатайство которых о выдаче вида на жительство было отклонено. Об этом 24 января сообщил телеканал SVT.

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«В нашем обществе живут люди, которых мы ничего не знаем и которых никто не контролирует», — сказала в интервью телеканалу глава Национальной пограничной полиции Кайса Фельден.

Журналисты пишут, что ни Миграционная служба Швеции, ни Полиция не могут ответить на вопрос, сколько людей на самом деле проживает в стране незаконно.

«Мне известно, что многие из тех, кто переезжает в Швецию, очень быстро пересекают границы нескольких стран в Европе. Трудно контролировать, сколько их на самом деле и где они находятся», — добавила Фельден.