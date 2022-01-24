Стокгольм, , 14:58 — REGNUM В 2012 году тогдашний главнокомандующий вооруженными силами Швеции Сверкер Йорансон заявил, что в случае агрессии Швеция может обороняться всего лишь одну неделю. 23 января шведская газета SvD написала, что именно отрезвляющее слово «неделя» заставило шведских политиков работать над укреплением обороноспособности страны.

Солдат армии Швеции Mil.ru

Прошло уже десять лет, и способность Швеции защищать себя выросла колоссально, несмотря на то, что число военнослужащих практически не изменилось — 50 000 человек, из которых 15 000 являются штатными сотрудниками вооруженных сил.

Большая разница, которая сегодня делает Швецию сильнее, — это сотрудничество с другими государствами. Об этом в интервью SvD рассказал Джейкоб Вестберг, профессор военных наук в Шведском колледже национальной обороны.

Именно заявление Йоранссона об одной неделе обороны, подчеркивает эксперт, заставило шведских политиков увеличить ассигнования военным.